Бланш Моннье, родившаяся в 1849 году в уважаемой и консервативной семье в городе Пуатье, Франция, была невероятно красивой молодой девушкой, которая очаровывала сердца многих поклонников. Мечты девушки о любви и счастье быстро разрушились, когда она влюбилась в мужчину, которого ее мать-тиран Луиза не одобряла.
В 1876 году 27-летняя Бланш сильно влюбилась - увы, ее возлюбленный был старым юристом, не особенно успешным в финансовом плане. У матери Бланш, Луизы, были совершенно другие планы для своей дочери.