Бланш Моннье, родившаяся в 1849 году в уважаемой и консервативной семье в городе Пуатье, Франция, была невероятно красивой молодой девушкой, которая очаровывала сердца многих поклонников. Мечты девушки о любви и счастье быстро разрушились, когда она влюбилась в мужчину, которого ее мать-тиран Луиза не одобряла.

В 1876 году 27-летняя Бланш сильно влюбилась - увы, ее возлюбленный был старым юристом, не особенно успешным в финансовом плане. У матери Бланш, Луизы, были совершенно другие планы для своей дочери.

Бланш должна была выйти замуж за мужчину, которого одобрили ее родители. Однако девушка не оставила свою мечту, что привело ее мать в ярость.