Женщина выиграла внушительную денежную сумму, отказавшись от телефона на восемь часов

Сообщается, что десять участников, отобранных из ста претендентов, должны были провести 8 часов на специально отведенной новой кровати в торговом центре. Все они предварительно сдали свои мобильные телефоны. Кроме того, им запретили использовать другие гаджеты, включая планшеты и ноутбуки.

При экстренной потребности участники могли связаться со своими семьями с помощью простых мобильных телефонов, предоставленных организаторами конкурса. Они также могли вставать с кровати, чтобы посетить туалет, однако не более чем на 5 минут. Напитки и еду также нужно было употреблять в постели.

Организаторы установили квоту на общее количество времени, в течение которого участники могли находиться вне своих кроватей. При этом конкурсантам нельзя было впадать в глубокий сон или проявлять тревогу. Для контроля качества сна и уровня беспокойства использовались специальные браслеты.

По данным издания, большинство участников читали книги или просто отдыхали с закрытыми глазами. Победительницей в итоге оказалась женщина по фамилии Донг, которая больше всего времени в кровати, не погружалась в глубокий сон и продемонстрировала самый низкий уровень тревожности.

Как оказалось, Донг работает менеджером по продажам в финансовой компании, а в свободное обычно занимается с ребенком, поэтому редко бесцельно сидит в смартфоне. На конкурс женщина пришла в пижаме, за что получила соцсетях прозвище «пижамная сестра».