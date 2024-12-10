Жительница Китая выиграла 10 000 юаней (1332 евро) в конкурсе, в рамках которого нужно было отказаться от использования смартфона на восемь часов, не проявляя при этом признаков тревожности, пишет South China Morning Post.
Женщина выиграла внушительную денежную сумму, отказавшись от телефона на восемь часов
Сообщается, что десять участников, отобранных из ста претендентов, должны были провести 8 часов на специально отведенной новой кровати в торговом центре. Все они предварительно сдали свои мобильные телефоны. Кроме того, им запретили использовать другие гаджеты, включая планшеты и ноутбуки.
При экстренной потребности участники могли связаться со своими семьями с помощью простых мобильных телефонов, предоставленных организаторами конкурса. Они также могли вставать с кровати, чтобы посетить туалет, однако не более чем на 5 минут. Напитки и еду также нужно было употреблять в постели.
Организаторы установили квоту на общее количество времени, в течение которого участники могли находиться вне своих кроватей. При этом конкурсантам нельзя было впадать в глубокий сон или проявлять тревогу. Для контроля качества сна и уровня беспокойства использовались специальные браслеты.
По данным издания, большинство участников читали книги или просто отдыхали с закрытыми глазами. Победительницей в итоге оказалась женщина по фамилии Донг, которая больше всего времени в кровати, не погружалась в глубокий сон и продемонстрировала самый низкий уровень тревожности.
Как оказалось, Донг работает менеджером по продажам в финансовой компании, а в свободное обычно занимается с ребенком, поэтому редко бесцельно сидит в смартфоне. На конкурс женщина пришла в пижаме, за что получила соцсетях прозвище «пижамная сестра».