ЗАБАВНОЕ ВИДЕО Смотрите, что жителям Курессааре необходимо делать, чтобы зажечь огни на елке!

Visit Saaremaa поделился на прошлой неделе видео в своих социальных сетях, на котором показана большая и красивая рождественская елка. Однако, чтобы елочные гирлянды загорелись, людям нужно производить электричество с помощью велосипеда.

«Знали ли вы, что с помощью велосипеда можно производить электричество? Нет? Тогда самое время это попробовать!» - пишет Visit Saaremaa под видео на своей странице в Facebook.

«Приходите покрутить педали на электровелосипеде в центре Курессааре, чтобы зажечь огоньки на елке. Чем больше будете крутить, тем больше электричества произведете, и тем ярче будут сиять огоньки на елке», - говорится в посте.

Видео смотрите здесь!

Видео посмотрели более 50 000 раз.

«Просто круто!» - комментирует кто-то. «Так здорово!» - добавляет другой. Похоже, что многие уже попробовали покрутить педали, чтобы проверить, действительно ли электровелосипед работает.

«Бесплатное электричество существует, и ветряки не нужны», - комментирует кто-то. Другой шутит: «Здорово Сааремаа!»

«Я всегда говорю, что интернет должен работать на педалях. Чем быстрее крутишь, тем быстрее интернет, и не было бы так много людей с лишним весом», - шутит одна женщина в комментариях.

Однако не всем удалось зажечь огоньки на елке: «Уже позавчера не работало, большое разочарование для ребенка», - пишет кто-то под видео.