Взросление в токсичной среде оставляет глубокие следы, которые влияют на романтические отношения, дружбу и психическое здоровье. Часто бывает неочевидно, что семья, в которой вы выросли, была токсичной, ведь казалось просто нормой.
Эти признаки указывают на то, что вы выросли в токсичной семье
Часто осознание того, что в доме, где вы выросли, не все было в порядке, приходит лишь спустя годы.
На Reddit обсуждают: «Какие признаки указывают на то, что человек вырос в токсичной среде, но считает это нормой?» Ответы открывают глаза, показывая модели поведения, которые на самом деле указывают на глубокие травмы.
Ощущение, что вас не любят после конфликта
Один из самых распространенных признаков - убеждение, что конфликт означает конец любви. Участники обсуждения отметили, что взросление в токсичной среде вызывает страх, что разногласия приводят к потере любви.
«Каждый раз, когда мы ссоримся, мне кажется, что мой партнер больше не любит меня».
«Когда у партнера много дел и мы не разговариваем нормально пару дней, я начинаю думать, что он устал от меня».
«У меня то же самое с друзьями - боюсь, что даже самый маленький конфликт положит конец нашей дружбе».
Чрезмерные объяснения
Еще один частый признак - это потребность все чрезмерно объяснять и оправдывать, начиная от повседневных решений до покупок.
«Я всегда объясняю все свои действия, даже совершенно посторонним людям. Это привычка, которая появилась из-за постоянных и необоснованных наказаний».
«Я знаю человека, который оправдывает каждое свое действие. Например, если он что-то покупает, он обязательно укажет, что это было со скидкой, и расскажет об этом даже случайным знакомым».
«Если у тебя был агрессивный и непредсказуемый родитель, это мог быть единственный способ почувствовать себя в безопасности».
Невыносимость повышения голоса
В токсичных домах, где конфликты сопровождались громкими криками и эмоциональными вспышками, может развиться сильное неприятие любых споров.
«Мне уже за 30, но я до сих пор с трудом переношу громкие споры, потому что в детстве родители постоянно кричали друг на друга».
«Я не выношу звуки голосов пьяных людей. Я установила себе правило, что в праздничные дни не пью, из-за чего провожу их в одиночестве».
«Если мой муж повышает голос рядом со мной или резко двигается, я замираю».
Роль миротворца
Детям, выросшим в токсичной среде, часто приходится выполнять роль миротворца, так как взрослые не справляются с разрешением конфликтов. Это может привести к тому, что во взрослом возрасте человек постоянно чувствует необходимость успокаивать окружающих и поддерживать гармонию.
«В детстве никаких границ не существовало. Я чувствовала, что должна была быть той, кто всех примиряет, потому что взрослые не могли с этим справиться».
Если что-то из этого кажется вам знакомым, это может быть первым шагом к пониманию своего опыта и началу исцеления. Динамика, которая существовала в вашей семье, не должна определять ваше будущее - изменения всегда возможны, пишет Tyla.