Эти признаки указывают на то, что вы выросли в токсичной семье

Часто осознание того, что в доме, где вы выросли, не все было в порядке, приходит лишь спустя годы.

На Reddit обсуждают: «Какие признаки указывают на то, что человек вырос в токсичной среде, но считает это нормой?» Ответы открывают глаза, показывая модели поведения, которые на самом деле указывают на глубокие травмы.

Ощущение, что вас не любят после конфликта

Один из самых распространенных признаков - убеждение, что конфликт означает конец любви. Участники обсуждения отметили, что взросление в токсичной среде вызывает страх, что разногласия приводят к потере любви.

«Каждый раз, когда мы ссоримся, мне кажется, что мой партнер больше не любит меня».

«Когда у партнера много дел и мы не разговариваем нормально пару дней, я начинаю думать, что он устал от меня».

«У меня то же самое с друзьями - боюсь, что даже самый маленький конфликт положит конец нашей дружбе».

Чрезмерные объяснения

Еще один частый признак - это потребность все чрезмерно объяснять и оправдывать, начиная от повседневных решений до покупок.

«Я всегда объясняю все свои действия, даже совершенно посторонним людям. Это привычка, которая появилась из-за постоянных и необоснованных наказаний».