Деми Мур рассказала о здоровье тяжелобольного Брюса Уиллиса

В 2022 году врачи диагностировали у звезды «Крепкого орешка» лобно-височную деменцию. Это заболевание ухудшает речь человека и когнитивные способности. Оно повлияло на подвижность 69-летнего актера и его психологическое состояние, из-за чего он был вынужден завершить карьеру.

В интервью CNN Мур отметила, что сейчас артист чувствует себя лучше и «находится в стабильном состоянии», несмотря на то, что еще в сентябре его родные били тревогу из-за его состояния. Экс-супруга Уиллиса отметила, что, несмотря на болезни и изменения в человеке, важно поддерживать больных и принимать их.

«Я уже говорила об этом раньше, но я действительно искренне в это верю. Всем, кто с этим сталкивается, очень важно принимать близких такими, какие они есть сейчас», - подчеркнула актриса.

Мур добавила, что сейчас ей «очень сложно» наблюдать за тем, как меняется ее экс-супруг и его борьбой с болезнью.

«Я никому бы подобного не пожелала. Это большая потеря, но есть и невероятная красота и дары, которые могут прийти из этого», - поделилась звезда.

К слову, Мур и Уиллис состояли в браке 13 лет. Они поженились в 1987 году. У экс-супругов есть три общих дочери - Румер, Скаут и Таллула.