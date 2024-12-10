Мужчина весил 223 килограмма и едва был способен двигаться. Однако он решил кардинально изменить свою жизнь после обидного замечания со стороны членов семьи. Его новый внешний вид настолько отличается от прежнего, что даже старые знакомые теперь его не узнают.
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ФОТО ⟩ Мужчина сбросил более ста килограммов после обидного замечания
28-летний Карлос Ривера рассказал, что с подросткового возраста у него были проблемы с лишним весом. Он признается, что причиной всему были его собственные нездоровые привычки и образ жизни. Карлос любил много есть, отдавая предпочтение калорийной и обработанной пище вместо здоровой, а также пил много сладких газированных напитков.