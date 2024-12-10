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ФОТО Мужчина сбросил более ста килограммов после обидного замечания

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Мужчина весил 223 килограмма и едва был способен двигаться. Однако он решил кардинально изменить свою жизнь после обидного замечания со стороны членов семьи. Его новый внешний вид настолько отличается от прежнего, что даже старые знакомые теперь его не узнают.

28-летний Карлос Ривера рассказал, что с подросткового возраста у него были проблемы с лишним весом. Он признается, что причиной всему были его собственные нездоровые привычки и образ жизни. Карлос любил много есть, отдавая предпочтение калорийной и обработанной пище вместо здоровой, а также пил много сладких газированных напитков.

Его максимальный вес достиг 223 килограммов, а размер одежды был XXXXXXL. Он больше не мог ходить, но у него не хватало силы воли и мотивации, чтобы изменить свой образ жизни. Однако все изменило откровенное, но болезненное замечание одного из родственников.

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