ФОТО Мужчина сбросил более ста килограммов после обидного замечания

28-летний Карлос Ривера рассказал, что с подросткового возраста у него были проблемы с лишним весом. Он признается, что причиной всему были его собственные нездоровые привычки и образ жизни. Карлос любил много есть, отдавая предпочтение калорийной и обработанной пище вместо здоровой, а также пил много сладких газированных напитков.