ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЕВРО Блогер Наталья из Эстонии призналась, сколько она потратила на роскошный отдых

Наталья Зюзкова отправилась со своим спутником жизни в Дубай. «Мы ужинали в ресторане Nobu Dubai. Омар должен был стоить 150 евро, но в итоге мы за него заплатили 1000 евро, и он был ужасным. Я не ем грибы, поэтому попросила сделать блюдо без них. Мне сказали, что приготовят какой-то необычный вариант, который оказался в несколько раз дороже. За бокал шампанского пришлось заплатить 85 евро! Это слишком дорого», - рассказывает блогер и журналист Elu24.