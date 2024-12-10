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ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЕВРО Блогер Наталья из Эстонии призналась, сколько она потратила на роскошный отдых

Перевод: Седа Дунгурова
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Наталья Зюзкова.
Наталья Зюзкова. Фото: Erakogu

Блогер и журналист Elu24 Наталья Зюзкова отдыхает со своим молодым человеком в Дубае и делится ценами в роскошных местах, которые часто посещают знаменитости. «Многие звезды так хвалят эти места, но они вовсе не такие хорошие», - признается она.

Наталья Зюзкова отправилась со своим спутником жизни в Дубай. «Мы ужинали в ресторане Nobu Dubai. Омар должен был стоить 150 евро, но в итоге мы за него заплатили 1000 евро, и он был ужасным. Я не ем грибы, поэтому попросила сделать блюдо без них. Мне сказали, что приготовят какой-то необычный вариант, который оказался в несколько раз дороже. За бокал шампанского пришлось заплатить 85 евро! Это слишком дорого», - рассказывает блогер и журналист Elu24. 

«Блюдо Лаури было очень вкусным, но мой омар - нет. Я ела гораздо лучшие морепродукты, например, на Мальте и в Хорватии. На мой взгляд, Nobu - переоцененное место», - делится она своими впечатлениями.

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