Принц Уильям рассказал о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

Второй раз избранный президент США и будущий британский монарх были во Франции на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году, а позже они встретились один на один в резиденции посла Великобритании.

«У меня был замечательный разговор с принцем», - сказал Трамп.

Во время их разговора поднялась тема сражений за здоровье Кейт Миддлтон и короля Карла III, и новоизбранный президент поделился положительным впечатлением об их самочувствии.

«Я спросил его о его жене, и он сказал, что с ней все хорошо. И я спросил его о его отце, и его отец тяжело борется, и он любит своего отца, и он любит свою жену, поэтому это было грустно», - отметил американский политик.

Трамп и принц Уэльский общались около получаса.

К тому же, президент положительно отозвался о самом принце Уильяме.

«Он хороший парень. Прошлой ночью он выглядел очень, очень хорошо», - сказал он.

Находясь в Париже, Дональд Трамп и принц Уильям также отдельно встретились с мировыми лидерами в Нотр-Даме, включая президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.