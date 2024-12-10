25 и 26 февраля 2025 года на сцене Русского театра Эстонии в Таллинне будет показан культовый балет Chotto Desh, созданный одним из самых влиятельных хореографов современности и революционером современного танца Акрамом Ханом.
ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Легендарный хореограф Акрам Хан представит свое культовое произведение в Эстонии
Chotto Desh - это переработка сольного спектакля Хана DESH, который объединяет воспоминания и мифы Великобритании и Бангладеш. За эту постановку в 2012 году Акрам Хан получил престижную премию Лоуренса Оливье.
Критики по всему миру единодушно восхищаются этим произведением. Газета The Telegraph отметила, что каждая сцена + это магия и мощный эмоциональный заряд. The Independent подчеркнула мастерство Хана в создании грандиозных вселенных через минимальные движения. Журнал The Wonderful World of Dance похвалил визуальные эффекты постановки, назвав их «гипнотическим выражением самых глубоких человеческих чувств». «Chotto Desh» - это не просто танцевальный спектакль, а поэтическое путешествие к самопознанию, которое трогает как детей, так и взрослых.
Для создания Chotto Desh Хан объединил усилия с художником Тимми Йипом, лауреатом премии «Оскар» за фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», композитором Джоселин Пук и мастером света Майклом Халлсом. Эстонская публика сможет насладиться созданными ими завораживающими сценическими анимациями, где городские пейзажи переплетаются с сказочными лесами.
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