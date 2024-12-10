ВОТ ЭТО ДА! Легендарный хореограф Акрам Хан представит свое культовое произведение в Эстонии

Chotto Desh - это переработка сольного спектакля Хана DESH, который объединяет воспоминания и мифы Великобритании и Бангладеш. За эту постановку в 2012 году Акрам Хан получил престижную премию Лоуренса Оливье.

К началу 2000-х годов Хан завоевал все главные британские критические награды и стал одной из самых знаковых фигур культуры Великобритании. Королева наградила его Орденом Британской империи.

Критики по всему миру единодушно восхищаются этим произведением. Газета The Telegraph отметила, что каждая сцена + это магия и мощный эмоциональный заряд. The Independent подчеркнула мастерство Хана в создании грандиозных вселенных через минимальные движения. Журнал The Wonderful World of Dance похвалил визуальные эффекты постановки, назвав их «гипнотическим выражением самых глубоких человеческих чувств». «Chotto Desh» - это не просто танцевальный спектакль, а поэтическое путешествие к самопознанию, которое трогает как детей, так и взрослых.