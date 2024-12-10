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ПУГАЮЩЕЕ ВИДЕО В эстонском городе рыси бегают по округе: «Она подпустила меня на 3-4 метра, я был очень удивлен!»

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis videost

В Рапла бродят два рыси, одна из которых довольно смелая. «Я был от нее всего в нескольких метрах», - удивляется Вильяр Мерикюла, опубликовавший видео в группе жителей Рапламаа. Пресс-секретарь и редактор Эстонского общества охотников отмечает, что численность рысей с каждым годом увеличивается.

В воскресенье, 8 декабря, Вильяр после похода в магазин столкнулся с хищниками в районе Уускюла в городе Рапла. Видео он позже опубликовал в группе Raplamaa rahvas в Facebook.

По словам мужчины, он ездил в магазин с детьми, а потом отправился домой с покупками. По дороге они заметили кое-что очень необычное. «Сначала я подумал, что это две собаки, но, подъехав ближе, понял, что это рыси», - вспоминает он. Вильяр сразу взял телефон, чтобы заснять увиденное. Несмотря на то, что он остановил машину, снимок вышел неудачным, и он решил подойти ближе.

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