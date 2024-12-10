ПУГАЮЩЕЕ ВИДЕО В эстонском городе рыси бегают по округе: «Она подпустила меня на 3-4 метра, я был очень удивлен!»

В Рапла бродят два рыси, одна из которых довольно смелая. «Я был от нее всего в нескольких метрах», - удивляется Вильяр Мерикюла, опубликовавший видео в группе жителей Рапламаа. Пресс-секретарь и редактор Эстонского общества охотников отмечает, что численность рысей с каждым годом увеличивается.
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В воскресенье, 8 декабря, Вильяр после похода в магазин столкнулся с хищниками в районе Уускюла в городе Рапла. Видео он позже опубликовал в группе Raplamaa rahvas в Facebook.