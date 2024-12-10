Эстонский шеф-повар рассказал о пяти деликатесах, которые раньше нельзя было найти в магазине

«Популярность сыра буррата обусловлена простотой – этот сыр не требует сложного обращения или развитых кулинарных навыков. Просто сервируйте с помидорами и базиликом, и вы получите аутентичный итальянский вкус», – комментирует Саар.

Сыр буррата доступен в Эстонии как в виде импортированного продукта, так и в виде продукции небольших местных производителей, которые начали его производить в Эстонии.

Морепродукты

Если еще пять лет назад в Эстонии было затруднительно найти свежие морепродукты, то теперь на прилавках крупных магазинов регулярно предлагаются мидии, кальмары и даже устрицы. По оценкам шеф-повара, их популярность возросла в первую очередь благодаря любителям путешествий, которые хотят наслаждаться вкусами знакомых блюд и дома.

В Эстонии ассортимент морепродуктов расширился также за счет продукции местных производителей. «Морепродукты уже не только праздничное блюдо. При правильном приготовлении они подходят к любому ужину выходного дня, будь то паста или барбекю, а также, почему бы и нет, – к праздничному рождественскому столу», – добавляет Саар.

Вяленые ветчины

Высококачественные вяленые ветчины и колбасы, такие как серрано, прошутто и иберико, являются частью европейского кулинарного наследия на протяжении веков. Несмотря на то, что они продаются в Эстонии уже много лет, ассортимент вяленой ветчины расширился. Все больше и больше потребителей предпочитают эти продукты будничному покрытию для бутерброда.