Принц Гарри в ужасе от того, как Меган Маркл распоряжается его королевским наследством

По данным RadarOnline, Гарри в полном ужасе от расточительности Меган. Он считает, что она не оценивает трезво как свои возможности, так и то, как публика воспримет очередной ее проект, потому бездумно вкладывает деньги то в одну затею, то в другую. При этом принц понимает, что пока ни один их проект не обернулся настоящим успехом. Отчасти именно поэтому сейчас герцог Сассекский выбрал собственный путь развития и все чаще появляется на публике без жены.

«На бумаге ее идеи по брендингу соответствуют всем критериям, кроме самого важного - они никому не интересны. Речь идет не об ошибках в товарных знаках или сменном персонале, а о том, что Гарри начинает понимать, что единственное постоянное в их проблемах - это решения, принимаемые Меган. Загвоздка в том, что Меган не хочет отказываться от своих любимых проектах, и они стали для него лишь занозой», - рассказал инсайдер.

Собеседник издания добавил, что Гарри поставил Меган жесткий ультиматум: он устал от насмешек со стороны, и пришло время ей выбрать что-то, что станет по-настоящему успешным, и уже тогда вкладывать в это его деньги, а иначе их брак «ждут серьезные перемены» - что бы это ни значило.

Слухи о возможном разводе Сассексов продолжают расти. И хотя сам принц Гарри на днях попытался опровергнуть эти сплетни, инсайдеры стоят на своем, утверждая, что между Гарри и Меган не все так радужно.