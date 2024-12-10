Следовавший в Лондон самолет Марины Кальюранд приземлился в Германии: «Это должно было случиться именно сейчас...»

«История о том, как мы должны были полететь в Лондон, но оказались в Тарту», - рассказала Марина Кальюранд в понедельник вечером на своей странице в Facebook. В субботу должна была состояться долгожданная и тщательно спланированная поездка в Лондон. «Мальчики до мелочей продумали, что взять с собой и куда пойти», - отмечает Кальюранд.

Она признает, что еще в субботу утром услышала о том, что в Великобритании бушует шторм и лондонские аэропорты закрыты. «Тем больше радости было от того, что наш рейс Air Baltic выполнялся по расписанию и вылетел из Таллинна вовремя. Над Лондоном мы оказались тоже по расписанию, но приземлиться не смогли. Мы кружили над Лондоном 45 минут. В один момент пилот даже попытался посадить самолет, но в последний момент снова поднял его вверх», - вспоминает Кальюранд. Поскольку ни один из лондонских аэропортов не мог принять рейс, самолет отправился в немецкий Бонн, где и приземлился.

«Мальчики вели себя отлично и проявили храбрость - ни единой жалобы. В Бонне пассажирам предложили покинуть самолет и продолжить путешествие самостоятельно. Наша пятерка решила вернуться в Таллинн», - рассказала она. «Мы приземлились в Таллинне после часу ночи и поехали домой. С момента нашего отъезда прошло 12 часов, и мы оказались там же, откуда начали».

Новым планом стало провести выходные в Тарту. «Так мы и оказались в воскресенье вечером на рождественском рынке города студентов. Пытались полететь в Лондон, а добрались до Тарту».

Кальюранд добавляет, что Air Baltic предложили им на следующий день новый рейс - Таллинн-Франкфурт-Манчестер-Лондон, но они решили не рисковать, поскольку шторм в Великобритании еще не утих.

«За всю мою двадцатилетнюю историю полетов это был первый раз, когда самолет приземлился в другом городе. Да, рейсы отменялись и задерживались, но никогда раньше я не приземлялась в другом городе. И это должно было случиться именно сейчас... Но в Лондон мы всё равно когда-нибудь полетим!» - заключила Кальюранд.