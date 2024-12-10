ФОТО И ВИДЕО Вид из его окна: Владимир Бачу оживляет Таллинн особыми красками

Владимир Бачу почти 40 лет живет и пишет картины в Эстонии, и при этом до сих пор считается одним из лучших художников у себя на родине, в Молдове. Об этом на открытии выставки «Вид из окна» сказал посол Молдовы в Эстонии Евгений Карас.

Владимир Бачу приехал в Эстонию в 1985 году. Пишет картины исключительно с натуры, поэтому художника часто можно увидеть в Таллинне за работой.

На вопрос, почему выставка получила название «Вид из окна», Владимир Бачу отвечает просто: на ней представлены и пейзажи, которые открываются из его окна. «С одной стороны, это и есть костяк выставки, - говорит художник. - С другой стороны, я вкладывал в название более широкий смысл. Это наша жизнь как путешествие, и то, что мы видим из окна вагона - разные пейзажи, они западают нам в душу и остаются в нашей памяти».

Куратор выставки, искусствовед Ольга Любаскина: «Неповторимые картины Бачу каждый год в самое темное время дают нам новые силы и прекрасные эмоции». Фото: Konstantin Sednev

Помимо эстонских пейзажей на выставке «Вид из окна» представлены красоты Италии и Молдовы. Писать южные пейзажи сочными красками сам бог велел, но как художнику удается сделать нашу страну на картинах такой яркой?

«Я выбираю солнечные дни, - с улыбкой пожимает плечами Владимир Бачу. – И я все же тяготею к фовизму, поэтому я привык выражать свои чувства через цвет. Через очищение цвета, скажем так».

Художник Владимир Бачу на открытии своей выставки. Фото: Konstantin Sednev

Владимир Бачу признается, что столицу Эстонии нежно любит и уезжать отсюда не собирается.

«Я чувствую себя в Таллинне очень спокойно по сравнению с другими городами, особенно когда возвращаюсь из трудных поездок, нагруженных работой. Я чувствую здесь радость и легкость», - признается Владимир Бачу.

А такими яркими пейзажи Таллинна из-под кисти Бачу выходят оттого, что он раскрашивает наши, порой даже серые пейзажи, красками своей души. Чтобы напомнить в суете серых будней, что жизнь полна чудес, и для того, чтобы их увидеть, иногда нужно просто выглянуть в окно.

Поверьте, что фотографии не передают теплоту и насыщенность представленных произведений. Посетить выставку Владимира Бачу «Окно во двор» можно до 10 января в центре культуры «Кая».