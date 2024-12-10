ВИДЕО В Сети раскритиковали рождественскую елку в Лондоне: «Тебе нужно приехать в Эстонию!»

На прошлой неделе на Трафальгарской площади в Лондоне жителям представили рождественскую елку, которая в этом году вызвала особенно много критики. Пользователи TikTok шутят, что бюджет был сильно урезан, и советуют отправиться в Эстонию, чтобы увидеть, что такое по-настоящему красивая елка.