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ВИДЕО В Сети раскритиковали рождественскую елку в Лондоне: «Тебе нужно приехать в Эстонию!»

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Рождественская елка в Лондоне и в Таллинне.
Рождественская елка в Лондоне и в Таллинне. Фото: Madis Veltman / Kuvatõmmis TikTokist / Elu24 kollaaž

На прошлой неделе на Трафальгарской площади в Лондоне жителям представили рождественскую елку, которая в этом году вызвала особенно много критики. Пользователи TikTok шутят, что бюджет был сильно урезан, и советуют отправиться в Эстонию, чтобы увидеть, что такое по-настоящему красивая елка.

Британский политик Садик Хан опубликовал в TikTok видео рождественской елки на Трафальгарской площади в Лондоне.

«У меня есть запасные гирлянды, с радостью им одолжу!» - пишут под видео многие пользователи TikTok, отмечая, что елка выглядит крайне неопрятно. «Похоже, в этом году бюджет был сильно урезан...» - добавляют другие.

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