СМОТРИТЕ Дженнифер Лопес в откровенном наряде хлопотала у плиты: «Полуночный перекус»

Так, знаменитость поделилась кадрами, где позирует в черном платье с пайетками, облегающем ее фигуру. Наряд с открытой спиной, высоким разрезом сзади и декольте, которое мало что скрывает, Лопес надела на вечеринку.​

Поп-дива дополнила свой сексуальный коктейльный образ подходящим клатчем Tyler Ellis Aimee Clutch за 2100 долларов и обувью на каблуке, выбранными дуэтом стилистов Роба Зангарди и Мариэль Хээнн.

Дженнифер Лопес бодро прошагала перед камерой и подписала видео: «Верь в себя». В ролике поклонники звезды могут даже увидеть шикарную елкую в доме артистки.

Через несколько часов она опубликовала фотографии, где позирует на кухне у плиты в том же платье. Певица что-то готовит на сковородке, оставаясь при полном параде.

«Моя любимая часть выхода в свет - это возвращение домой на полуночный перекус», - гласит подпись.

Роскошный и пикантный наряд артистки - ее ответ на появление бывшего мужа Бена Аффлека в компании своей экс-супруги Дженнифер Гарнер в качестве волонтеров в The Midnight Mission на День благодарения. Более того, они планируют провести Рождество вместе со своими тремя детьми. При этом Гарнер уже давно счастлива в отношениях с бизнесменом Джоном Миллером.

Что касается Лопес, то она намерена встречать рождество в кругу своих 16-летних близнецов и других родственников. Недавно певица представила фильм «Неудержимый», биографическую картину Уильяма Голденберга об Энтони Роблсе. Дженнифер сыграла мать-одиночку пятерых детей. С 16 января лента начнет транслироваться на Prime Video после ограниченного показа в кинотеатрах США и Великобритании.

Драма о чемпионе по реслингу с ограниченными возможностями в настоящее время имеет сертифицированный свежий рейтинг одобрения критиков 78 процентов из 45 обзоров на Rotten Tomatoes.