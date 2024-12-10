50-летний Шорн Томас из Филадельфии, который просидел в тюрьме за чужое преступление 24 года и получил после оправдательного приговора более четырех миллионов долларов от городских властей, снова отправится за решетку. В этот раз его обвинили в убийстве 38-летнего Акима Эдвардса 3 января 2023 года из-за долга за наркотики в размере 1200 долларов, сообщает Philadelphia Inquirer.
Миллионер, отсидевший за чужое преступление 24 года, может снова попасть в тюрьму
В ноябре 1990 года Шорна Томаса приговорили к пожизненному заключению за убийство пуэрториканского бизнесмена. Но Томас долгое время настаивал на своей невиновности, заявляя, что на момент смерти 78-летнего Доминго Мартинеса он находился в тюрьме для несовершеннолетних.
Выйти на свободу ему помог проект Innocence Project, и в 2017 году Томас оказался на свободе. Адвокаты из организации обнаружили, что детективы знали, что у обвиняемого было потенциальное алиби, и у них даже было 36 страниц нераскрытых показаний свидетелей, указывающих на других подозреваемых, но сотрудники полиции сосредоточились на Шорне из-за заявлений, сделанных двумя его предполагаемыми сообщниками.
Однако их показания со временем менялись, и один даже отказался от своих слов, заявив, что полицейские скормили ему ложную историю и давили на него, пока он не повторил ее.
Окружная прокуратура Филадельфии в конечном итоге отказалась пересматривать дело, несмотря на заявления прокуроров о том, что они не были полностью убеждены в невиновности Томаса.
Когда Шорна выпустили из тюрьмы, мужчина заверил, что у него «нет враждебности» к полиции, и он планирует «просто двигаться вперед». Три года спустя Томас урегулировал иск против города на сумму более четырех миллионов долларов.
Томас присоединился к группе других филадельфийцев, которые были освобождены из тюрьмы после пересмотра и отмены приговоров. Там он встретил Кетру Визи, чьему брату, Вилли, было отменено дело об убийстве в 2019 году. Они периодически встречались с Кетру в течение шести лет, и прошлой осенью Томас попросил ее познакомить его с ее другом детства Акимом Эдвардсом, чтобы узнать, может ли он продать ему немного кокаина.
По словам прокуроров, бывший заключенный дал Эдвардсу пакет для сэндвичей, наполненный наркотиками, и сказал ему вернуть 1200 долларов из выручки, которые Эдвардс так и не заплатил до 3 января 2023 года.
В тот день Томас и Визи встретились у нее дома в Делавэре и поехали в Филадельфию по делам. Но прежде чем они вернулись, Томас предложил своей девушке проехаться по окрестностям в поисках Эдвардса. Когда они в конце концов заметили его, Томас вышел из машины. Позже выяснилось, что у Шорна был с собой в тот день пистолет, из которого он и застрелил своего должника.
Когда пара ехала домой, Шорн сказал Визи, что это его третье убийство, и он не может вернуться в тюрьму. Женщина также утверждала, что он пригрозил отомстить ее родным, если она кому-то что-то расскажет.
Позже следователи выяснили, что Томас намеревался избавиться от своей девушки, поскольку боялся, что она его выдаст или что она сотрудничает со следователями. Когда полиция обыскала дом Томаса, то обнаружила пять пистолетов и толстовку Gap, похожую на ту, что носил убийца Эдвардса.
Шорна арестовали и обвинили в незаконном хранении оружия, но отпустили под залог. Однако расследование продолжалось, и полиция получила данные с мобильных телефонов, которые указали на место преступления Визи и Томаса. Их обоих арестовали в марте и обвинили в убийстве.
Находясь за решеткой, Томас отправлял Визи письма, которые, по ее словам, были запугивающими, и в конечном итоге она согласилась сотрудничать с полицией и дать показания против любовника в обмен на менее серьезные обвинения. Она признала себя виновной по обвинению в нападении с отягчающими обстоятельствами.
Томас не отрицал ни одного из обвинений в суде и признал себя виновным в шести преступлениях, включая убийство третьей степени, сговор и незаконное хранение оружия.
Приговор Шорну вынесут в феврале 2025 года.