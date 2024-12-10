Миллионер, отсидевший за чужое преступление 24 года, может снова попасть в тюрьму

По словам прокуроров, бывший заключенный дал Эдвардсу пакет для сэндвичей, наполненный наркотиками, и сказал ему вернуть 1200 долларов из выручки, которые Эдвардс так и не заплатил до 3 января 2023 года.

В тот день Томас и Визи встретились у нее дома в Делавэре и поехали в Филадельфию по делам. Но прежде чем они вернулись, Томас предложил своей девушке проехаться по окрестностям в поисках Эдвардса. Когда они в конце концов заметили его, Томас вышел из машины. Позже выяснилось, что у Шорна был с собой в тот день пистолет, из которого он и застрелил своего должника.

Когда пара ехала домой, Шорн сказал Визи, что это его третье убийство, и он не может вернуться в тюрьму. Женщина также утверждала, что он пригрозил отомстить ее родным, если она кому-то что-то расскажет.

Позже следователи выяснили, что Томас намеревался избавиться от своей девушки, поскольку боялся, что она его выдаст или что она сотрудничает со следователями. Когда полиция обыскала дом Томаса, то обнаружила пять пистолетов и толстовку Gap, похожую на ту, что носил убийца Эдвардса.

Шорна арестовали и обвинили в незаконном хранении оружия, но отпустили под залог. Однако расследование продолжалось, и полиция получила данные с мобильных телефонов, которые указали на место преступления Визи и Томаса. Их обоих арестовали в марте и обвинили в убийстве.

Находясь за решеткой, Томас отправлял Визи письма, которые, по ее словам, были запугивающими, и в конечном итоге она согласилась сотрудничать с полицией и дать показания против любовника в обмен на менее серьезные обвинения. Она признала себя виновной по обвинению в нападении с отягчающими обстоятельствами.

Томас не отрицал ни одного из обвинений в суде и признал себя виновным в шести преступлениях, включая убийство третьей степени, сговор и незаконное хранение оружия.

Приговор Шорну вынесут в феврале 2025 года.