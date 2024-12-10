Принцесса Шарлотта задает тренды: этот аксессуар теперь снова в моде

Семья Уэльских в полном составе накануне появилась на праздничном концерте «Вместе на Рождество». Кейт Миддлтон надела ярко-красное двубортное пальто от Сары Бертон для Alexander McQueen со структурированными пуговицами. К образу она добавила черный бант, что создавало эффект подарка.

Тем временем принцесса Шарлотта появилась в бордовом платье-пальто от Trotters с бархатным воротником и пуговицами и блестящих туфлях. В волосах сестры принца Джорджа и принца Луи тоже был большой черный бант.

Кейт Миддлтон в 2018 году, когда посещала Университетский колледж Лондона, дополнила прическу черной бархатной лентой от американского бренда J.Crew.

Было время, когда банты любого типа не считались стильными аксессуарами. Их часто ассоциировали с викторианской эпохой, когда они использовались для отделки платьев.

Однако сейчас ленты и банты завоевывают популярность: они везде - от прически до креплений на сумках, обуви и даже на воротниках.