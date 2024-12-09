ФОТО Самая известная девушка Бонда с годами изменилась до неузнаваемости

При выходе из дома в Лос-Анджелесе ее заметили в бейсболке и больших солнечных очках. Теперь уже с светлыми волосами, звезду Мод Адамс почти невозможно узнать. Теперь она уже совсем не похожа на свою героиню из Бондианы. Свежие фото Мод Адамс можно увидеть ЗДЕСЬ!

Когда-то известная своими пышными каштановыми волосами и ослепительной улыбкой, Мод Адамс исполнила свою последнюю актерскую роль в драматическом сериале Blood Legacy. Сейчас она предпочитает жить вне поля зрения общественности вместе со своим мужем, бывшим судьей Чарльзом Рубином. Пара поженилась в 1999 году.

Перед выходом на пенсию в 2000 году Мод Адамс появилась в качестве приглашенной актрисы в сериале That 70's Show, сыграв роль подружки невесты героини Тани Робертс. Её коллегами по сцене стали другие звезды фильмов о Бонде - Кристина Вейборн и Барбара Каррера.

Этот момент стал знаковым как для сериала, так и для актрис, ведь все они в разное время носили титул девушки Бонда.