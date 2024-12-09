БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ Новая эра наступает для четырех знаков Зодиака благодаря ретроградному Марсу

В этот период ретроградная энергия первоначально будет нацелена на фиксированные знаки в их ранних градусах, что побуждает задуматься об уроках, полученных во время ретроградного Меркурия в Деве и Льве еще в августе 2024 года, пишет MixNews.

Этот ретроградный Марс прольет свет на общение, действия и личную трансформацию, особенно в оппозиции к могущественному Плутону. Эта оппозиция усилит внутренние конфликты, подтолкнув эти знаки противостоять нерешенным проблемам и внести необходимые изменения.

Сдвиг в энергии: от фиксированных знаков к кардинальным

6 января 2025 года ретроградный Марс перейдет в Рак, отмечая смещение акцента в сторону кардинальных знаков. Это изменение сохранится до тех пор, пока Марс не двинется прямо 23 февраля 2025 года.

В то время как фиксированные знаки борются со стабильностью и переоценкой на первой фазе, кардинальные знаки почувствуют толчок взять на себя ответственность и инициировать значимые изменения во второй половине этого транзита.

Проблемы и уроки ретроградного Марса

Ретроградный Марс часто заставляет нас замедлиться, переоценить наши цели и разрешить конфликты из прошлого. Хотя это может показаться временем задержки, это также период невероятного роста.

Поскольку Марс ретроградный в Раке, эмоциональный интеллект занимает центральное место. Нам предлагается лучше понять наши эмоции и роль, которую они играют в наших отношениях, действиях и решениях.

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