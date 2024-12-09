Приготовьтесь к глубокому и значимому сдвигу, поскольку ретроградный Марс начал свой транзит по знаку Льва 6 декабря 2024 года. Это небесное событие окажет глубокое влияние на четыре знака зодиака, побуждая их пересмотреть и переоценить свои пути.
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ ⟩ Новая эра наступает для четырех знаков Зодиака благодаря ретроградному Марсу
В этот период ретроградная энергия первоначально будет нацелена на фиксированные знаки в их ранних градусах, что побуждает задуматься об уроках, полученных во время ретроградного Меркурия в Деве и Льве еще в августе 2024 года, пишет MixNews.
Этот ретроградный Марс прольет свет на общение, действия и личную трансформацию, особенно в оппозиции к могущественному Плутону. Эта оппозиция усилит внутренние конфликты, подтолкнув эти знаки противостоять нерешенным проблемам и внести необходимые изменения.
Сдвиг в энергии: от фиксированных знаков к кардинальным
6 января 2025 года ретроградный Марс перейдет в Рак, отмечая смещение акцента в сторону кардинальных знаков. Это изменение сохранится до тех пор, пока Марс не двинется прямо 23 февраля 2025 года.
В то время как фиксированные знаки борются со стабильностью и переоценкой на первой фазе, кардинальные знаки почувствуют толчок взять на себя ответственность и инициировать значимые изменения во второй половине этого транзита.
Проблемы и уроки ретроградного Марса
Ретроградный Марс часто заставляет нас замедлиться, переоценить наши цели и разрешить конфликты из прошлого. Хотя это может показаться временем задержки, это также период невероятного роста.
Поскольку Марс ретроградный в Раке, эмоциональный интеллект занимает центральное место. Нам предлагается лучше понять наши эмоции и роль, которую они играют в наших отношениях, действиях и решениях.
Четыре знака зодиака вступают в новую мощную эру
Во время ретроградного Марса некоторые знаки зодиака претерпят глубокие трансформации. Эти знаки ощутят космические сдвиги более интенсивно, поскольку Марс вдохновляет их противостоять своей внутренней борьбе, вернуть себе силу и смело вступить в новый этап своей жизни.
Этот ретроградный период действует как поворотный момент, создавая основу для роста, расширения возможностей и новых начинаний. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, входит ли ваш знак в число тех, кто собирается принять эту эпоху преобразований.
Лев
Ретроградный Марс открывает для Льва период трансформации, предлагая возможность для глубоких личных размышлений и роста. Эта фаза побуждает вернуться к незавершенным задачам ретроградного Меркурия в августе, предоставляя возможность заняться тем, что осталось незавершенным. Энергия Марса способствует устойчивому прогрессу, помогая вам двигаться вперед с новой ясностью и решимостью.
На этот раз также подчеркивается важность значимых связей. Львы найдут ценность в присутствии других, активном слушании и развитии более глубоких отношений.
Приняв эти качества, ваше общение станет более полезным, что повысит доверие и понимание в ваших отношениях. Влияние Юпитера поддерживает этот рост, побуждая вас руководить со смирением и учиться на конструктивной обратной связи. Ваши природные лидерские качества проявятся, когда вы создадите среду, в которой процветает сотрудничество и ваш вклад ценится.
Поскольку Марс чередуется между Львом и Раком, это дает уникальный взгляд на вашу самооценку. Вы получите более четкое понимание своих сильных сторон и уникальной ценности, которую вы привносите в каждую ситуацию.
Этот период - время согласовать ваши цели с вашим истинным потенциалом, что даст вам возможность уверенно заявить о себе, сохраняя при этом подлинность. Это возможность укрепить свои основы и подготовиться к будущему, наполненному целями и достижениями.
Рак
Ретроградный Марс открывает для Льва период трансформации, предлагая возможность для глубоких личных размышлений и роста. Эта фаза побуждает вернуться к незавершенным задачам ретроградного Меркурия в августе, предоставляя возможность заняться тем, что осталось незавершенным. Энергия Марса способствует устойчивому прогрессу, помогая вам двигаться вперед с новой ясностью и решимостью.
На этот раз также подчеркивается важность значимых связей. Львы найдут ценность в присутствии других, активном слушании и развитии более глубоких отношений.
Приняв эти качества, ваше общение станет более полезным, что повысит доверие и понимание в ваших отношениях. Влияние Юпитера поддерживает этот рост, побуждая вас руководить со смирением и учиться на конструктивной обратной связи. Ваши природные лидерские качества проявятся, когда вы создадите среду, в которой процветает сотрудничество и ваш вклад ценится.
Поскольку Марс чередуется между Львом и Раком, это дает уникальный взгляд на вашу самооценку. Вы получите более четкое понимание своих сильных сторон и уникальной ценности, которую вы привносите в каждую ситуацию.
Этот период - время согласовать ваши цели с вашим истинным потенциалом, что даст вам возможность уверенно заявить о себе, сохраняя при этом подлинность. Это возможность укрепить свои основы и подготовиться к будущему, наполненному целями и достижениями.
Водолей
Водолей вступает в фазу трансформации в отношениях, поскольку ретроградный Марс побуждает к глубокому самоанализу и росту. Этот период проливает свет на то, что действительно важно в партнерстве и сотрудничестве, позволяя Водолеям строить более прочные и значимые связи в будущем.
Этот ретроград побуждает к вдумчивому анализу черт и качеств, которые вы больше всего цените в партнере или компаньонах. Поскольку влияние Плутона создает моменты напряжения, вы можете столкнуться с эмоциональными взлетами и падениями, но эти проблемы жизненно важны для воспитания ясности и устойчивости. Каждое взаимодействие становится ступенькой к пониманию ваших потребностей и границ в отношениях.
Когда Марс перейдет в Рак в начале 2025 года, ваше внимание сместится на структуру и баланс вашей профессиональной или образовательной среды. Вам хочется оценить, как в этих пространствах функционируют сотрудничество и командная работа, гарантируя, что каждое усилие соответствует вашим целям.
Это время для совершенствования вашего подхода к разделению обязанностей и формирования чувства гармонии в работе и личной жизни.
Ретроградный Марс обеспечивает дисциплину, необходимую для достижения баланса между динамикой власти и сотрудничеством. Это влияние поможет вам управлять контролем таким образом, чтобы он казался справедливым, гарантируя, что ваша роль в любых отношениях - как профессиональных, так и личных – одновременно расширяет возможности и устойчива. Благодаря этому вновь обретенному балансу вы станете сильнее и будете готовы использовать связи, которые действительно поддерживают ваш рост.
Козерог
Козерог вступает в фазу трансформации, поскольку ретроградный Марс освещает их продолжающийся путь к любви, связи и самопринятию. Несмотря на то, что Плутон вышел из знака, его влияние сохраняется, предлагая возможности для роста и эмоциональной ясности.
Этот период означает время исцеления, побуждая Козерогов принять уязвимость и открыть свои сердца для более глубоких связей с близкими. Это шанс разрушить старые стены, восстановить доверие и укрепить связи с самыми важными людьми.
Энергия ретроградного Марса способствует самоанализу, помогая Козерогам понять важность баланса между независимостью и необходимостью значимых отношений.
Когда Марс переходит в сектор партнерства в январе 2025 года, акцент смещается на переосмысление того, как они хотят, чтобы их воспринимали в различных отношениях - будь то дружеские, профессиональные или романтические. Это критический момент, чтобы оценить, что для них значит подлинность и как они могут способствовать развитию отношений, основанных на взаимном уважении и понимании.
Этот транзит обеспечивает ясность и дисциплину для реструктуризации динамики их отношений, гарантируя, что они соответствуют их личным ценностям. Поступая таким образом, Козероги закладывают основу для более искренних и полноценных связей. Это мощная глава личной трансформации и трансформации отношений, ведущая их к будущему, наполненному ростом, обновлением и эмоциональной гармонией.