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ФОТО Место работы 22-летнего сына Джонни Деппа и Ванессы Паради удивило поклонников

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Джонни Депп и Ванесса Паради.
Джонни Депп и Ванесса Паради. Фото: Martin Bureau

Место работы сына Джонни Деппа удивило поклонников. Внешне он очень похож на своего отца в молодости.

Джек Депп – сын голливудской звезды Джонни Деппа и французской актрисы Ванессы Паради. Несмотря на своt звездное происхождение, 22-летний парень избегает публичности и ведет довольно скромный образ жизни. 

Издание Daily Mail выяснило, что сын Деппа Джек уже несколько лет посменно работает барменом в одном из заведений Парижа. В отличие от своей сестры Лили-Роуз, активно строящей карьеру в кино и моде, Джек держится в стороне от светской суеты. Он очень редко появляется на публике и почти не дает интервью.

Джек одно время работал в популярном парижском ресторане L'Area, расположенном в модном хипстерском районе города.Это заведение известно своей атмосферой и списком знаменитых гостей, среди которых Мэтт Дэймон, Мэтт Диллон и даже семья самого Деппа. Как пишут медиа, Джек занимал в ресторане довольно обычную должность - работал барменом и даже помогал на кухне.

Владелец L'Area Эдуард Чуэке высказался о парне положительно: «Джек отличный парень и хороший работник. Он держится как можно дальше от общественности. Здесь он работал за стойкой бара и на кухне. Он ушел несколько месяцев назад, но я ожидаю его возвращения в следующем году. Хороший персонал найти трудно!»

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