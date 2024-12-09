ФОТО Место работы 22-летнего сына Джонни Деппа и Ванессы Паради удивило поклонников

Джек Депп – сын голливудской звезды Джонни Деппа и французской актрисы Ванессы Паради. Несмотря на своt звездное происхождение, 22-летний парень избегает публичности и ведет довольно скромный образ жизни.

Издание Daily Mail выяснило, что сын Деппа Джек уже несколько лет посменно работает барменом в одном из заведений Парижа. В отличие от своей сестры Лили-Роуз, активно строящей карьеру в кино и моде, Джек держится в стороне от светской суеты. Он очень редко появляется на публике и почти не дает интервью.

Джек одно время работал в популярном парижском ресторане L'Area, расположенном в модном хипстерском районе города.Это заведение известно своей атмосферой и списком знаменитых гостей, среди которых Мэтт Дэймон, Мэтт Диллон и даже семья самого Деппа. Как пишут медиа, Джек занимал в ресторане довольно обычную должность - работал барменом и даже помогал на кухне.

Владелец L'Area Эдуард Чуэке высказался о парне положительно: «Джек отличный парень и хороший работник. Он держится как можно дальше от общественности. Здесь он работал за стойкой бара и на кухне. Он ушел несколько месяцев назад, но я ожидаю его возвращения в следующем году. Хороший персонал найти трудно!»

Johnny Depp's son Jack has a secret job as a BARTENDER: He works in Paris restaurant where his mother Vanessa Paradis and sister Lily-Rose are regulars https://t.co/GEKe1E3wUu pic.twitter.com/Qq4pp9GF83 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 8, 2024