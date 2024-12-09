ВИДЕО Блондинка утащила рождественскую елку: эстонское кафе в шоке от такой наглости

На видео, опубликованном в группе, зафиксирован момент, когда женщина хватает елку, которая украшала вход в тартуское кафе Food Coma Gourmet Burgers на улице Кюйни. Мужчина, сопровождающий блондинку, пытается забрать с собой и мусорное ведро, но в последний момент отказывается от этой идеи.

«Кому-то понадобилась рождественская елка. Мусорное ведро чудом уцелело», - пишет владелец кафе Лассе Уусталу под опубликованным видео.

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря около 3:30.

В комментариях к публикации пользователи предполагают, что у молодых людей, возможно, не было денег на собственную елку и мусорное ведро. «У молодых больше нет стыда. Странное поколение», - пишет один из комментаторов.

Владелец кафе Лассе Уусталу рассказал изданию Elu24, что елку удалось найти примерно в двадцати метрах от заведения, в парке. «Это довольно тяжелая вещь, ее сложно унести далеко, - отметил он.- До этого она стояла на своем месте около двух недель».