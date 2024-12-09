В Хаапсалу состоялось заседание суда по делу о гибели младенца в Сууре-Ляхтру, обвиняемой по которому является его 31-летняя мать, Кайри Кууземаа. На заседании присутствовала также светская львица Бригитте Сюзанне Хунт.
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ФОТО ⟩ На слушание дела об убийстве младенца в Сууре-Ляхтру пришла неожиданная персона
В понедельник, 9 декабря, в Хаапсалуском судебном доме Пярнуского уездного суда состоялось слушание по делу Кайри Кууземаа, обвиняемой в смерти младенца в Сууре-Ляхтру. На заседании присутствовали адвокат Кууземаа, Роберт Сарв и студентка юридического факультета Бригитте Сюзанне Хунт, которая до начала слушания живо беседовала с Сарвом.