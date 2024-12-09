ФОТО На слушание дела об убийстве младенца в Сууре-Ляхтру пришла неожиданная персона

В понедельник, 9 декабря, в Хаапсалуском судебном доме Пярнуского уездного суда состоялось слушание по делу Кайри Кууземаа, обвиняемой в смерти младенца в Сууре-Ляхтру. На заседании присутствовали адвокат Кууземаа, Роберт Сарв и студентка юридического факультета Бригитте Сюзанне Хунт, которая до начала слушания живо беседовала с Сарвом.

Хунт и Сарв давно знакомы, вместе они ведут подкаст Päriselt, где обсуждают юридические темы и различные дела, включая те, которые касаются самой Хунт. О своем присутствии на заседании Хунт сообщила в Instagram, опубликовав в сторис фотографию из зала суда.