Названное в честь бога инков и плота норвежского исследователя Тура Хейердала туристическое агентство Kon Tiki с треском ушло ко дну, а Департамент защиты прав потребителей хочет, чтобы полиция провела расследования его «обломков».
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Обанкротившееся туристическое агентство Kon Tiki испортило Рождество многим жителям Эстонии
Кайрит и ее муж сейчас должны были наслаждаться солнечным Занзибаром с его белоснежным песком и бирюзовыми водами Индийского океана, но их планы на отдых рухнули.