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Обанкротившееся туристическое агентство Kon Tiki испортило Рождество многим жителям Эстонии

Перевод: Влада Лаевалинд
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Кайрит и Риво - заядлые путешественники, но их мечта - поездка на Занзибар - не сбылась.
Кайрит и Риво - заядлые путешественники, но их мечта - поездка на Занзибар - не сбылась. Фото: Erakogu

Названное в честь бога инков и плота норвежского исследователя Тура Хейердала туристическое агентство Kon Tiki с треском ушло ко дну, а Департамент защиты прав потребителей хочет, чтобы полиция провела расследования его «обломков».

Кайрит и ее муж сейчас должны были наслаждаться солнечным Занзибаром с его белоснежным песком и бирюзовыми водами Индийского океана, но их планы на отдых рухнули.

При бронировании поездки Кайрит внесла предоплату в размере 1300 евро.

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