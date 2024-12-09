ЖАЖДЕТ СВОБОДЫ Осужденная за убийство на 15 лет Яна расплакалась на суде: «Пожалуйста, дайте мне шанс»

Яна Оя, осужденная за убийство на 15 лет, должна выйти на свободу в июне 2030 года. Сегодня, 9 декабря, прошло судебное заседание, на котором рассматривалась возможность ее условно-досрочного освобождения.
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В 2015 году 35-летняя Яна Оя была приговорена к 15 годам тюремного заключения за убийство другой женщины. Сегодня на заседании по условно-досрочному освобождению Оя заявила, что причиной ее жестокого поступка стала вспышка ревности.