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ЖАЖДЕТ СВОБОДЫ Осужденная за убийство на 15 лет Яна расплакалась на суде: «Пожалуйста, дайте мне шанс»

Перевод: Седа Дунгурова
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Яна Оя на суде.
Яна Оя на суде. Фото: Elu24

Яна Оя, осужденная за убийство на 15 лет, должна выйти на свободу в июне 2030 года. Сегодня, 9 декабря, прошло судебное заседание, на котором рассматривалась возможность ее условно-досрочного освобождения.

В 2015 году 35-летняя Яна Оя была приговорена к 15 годам тюремного заключения за убийство другой женщины. Сегодня на заседании по условно-досрочному освобождению Оя заявила, что причиной ее жестокого поступка стала вспышка ревности.

Согласно обвинению, 24 июня 2015 года Яна и ее сожитель, соучастник преступления Тоомас Сультс, пришли в квартиру, расположенную на улице Энергия в Таллинне, чтобы спросить сорокалетнюю женщину, проживавшую там, общалась ли она с Тоомасом.

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