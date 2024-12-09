Анна Седокова официально развелась с Янисом Тиммой

9 декабря суд официально расторг брак Анны и Яниса. Пара развелась тихо, без споров и дележки имущества. Совместных детей у них нет.

В минувшие выходные 41-летняя Седокова заявила, что больше никому никогда не поверит, так как разочаровалась в мужчинах. Что же натворил Тимма - остается только догадываться.

«Так изменилась моя жизнь за последнее время… Выходя из долгих счастливых, но очень сложных отношений, я словно заново учусь чувствовать. Я всю жизнь любила на полную. Знаете, такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих взвешенных решений. Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли чаще биться сердца сотен тысяч людей. Использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие. Помните, как у одного психолога? "Вы не бросите курить, пока любите курить"», - откровенничала исполнительница.

Месяц назад артистка вместе с сыном Гектором поехала на лигу MEDIA BASKET, чтобы поддержать Яниса. Там спортсмен нежно обнимал певицу и носил на руках ее ребенка. Публика думала, что у супругов все наладилось, но нет - вернувшись домой, Седокова прекратила общение с Тиммой.