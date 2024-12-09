ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! Самая большая опасность для детей скрывается в бабушкиной сумочке

Доктор Меган Мартин обратилась к пользователям TikTok, чтобы рассказать о так называемом «синдроме бабушкиной сумочки» и объяснить, почему важно быть внимательными к этой проблеме, особенно когда семьи собираются вместе на праздники. Доктор подчеркнула, что это вопрос, который должен учитывать каждый взрослый ради безопасности детей, передает издание Unilad.

«Если вы проводите праздничное время с семьей, важно знать о явлении, которое называют синдромом бабушки или синдромом бабушкиной сумочки, - говорит она. - Это происходит, когда маленькие дети случайно получают доступ к лекарствам своих бабушек и дедушек. Причин этому несколько. Во-первых, бабушки и дедушки не привыкли постоянно находиться рядом с детьми. Часто их лекарства лежат на низких полках, в сумочках или в контейнерах, которые не имеют защиты от детей».

Доктор Мартин также отметила, что взрослым может не сразу прийти в голову, что дети могут добраться до лекарств. Однако она подчеркнула, что то, что безопасно для взрослого, может быть опасно для ребенка и даже привести к госпитализации.

Хотя такое предупреждение может показаться излишне специфичным, согласно данным медицинских отчетов, неправильное употребление лекарств является ведущей причиной отравлений у детей.

Доктор Мартин призвала всех быть особенно осторожными в том, как они обращаются с лекарствами во время праздничного сезона.

«Не принимайте лекарства на глазах у детей, так как они склонны копировать то, что делают взрослые», - сказала она.

«Никогда не называйте лекарства конфетами. Лекарства - это не еда, а конфеты - это то, что можно есть», - призвала доктор.

Перед тем как наслаждаться праздниками, Меган Мартин советует убедиться, что все лекарства находятся в надежном месте, недоступном для детей.