Согласно обвинению, таксист Виталий Третьяк, поддерживающий политику Кремля, во время распития алкоголя зарезал собутыльника-украинца после того, как тот сообщил, что его брат и племянник воюют на стороне Украины.
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32 НОЖЕВЫХ ⟩ Поддерживающего политику Кремля таксиста из Маарду приговорили к тюремному заключению
Виталий Третьяк познакомился с украинцем Виктором 13 января этого года. После знакомства мужчины решили вместе выпить и отправились для этого в квартиру Третьяка, расположенную в Маарду.