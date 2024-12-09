32 НОЖЕВЫХ Поддерживающего политику Кремля таксиста из Маарду приговорили к тюремному заключению

Виталий Третьяк познакомился с украинцем Виктором 13 января этого года. После знакомства мужчины решили вместе выпить и отправились для этого в квартиру Третьяка, расположенную в Маарду.

Во время разговора Виктор упомянул, что его брат и племянник воюют на стороне Украины. По мнению прокурора, это настолько разозлило Третьяка, что он нанес собутыльнику 32 удара ножом в разные части тела, причинив ему опасные для жизни травмы.