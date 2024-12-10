ГОРОСКОП НА 10 ДЕКАБРЯ Девам придется решать много разных вопросов, а Стрельцов ждут мелкие недоразумения

Стрелец

День в целом сложится неплохо, но не всем удастся сохранить хорошее настроение. Мелкие недоразумения, досадные происшествия могут огорчить или встревожить. К счастью, рядом окажутся люди, которые придумают, как поддержать вас, помогут настроиться на позитивный лад. Если утро будет посвящено делам и решению старых проблем, то во второй половине дня найдется время для общения с близкими, появится возможность повидаться с людьми, по которым вы скучали. Вечер подходит для романтического свидания. Оно запомнится обоим.

Козерог

Утром непросто будет сохранить хорошее настроение. Испортить его могут и мелкие домашние проблемы, и мрачные мысли, от которых не так-то просто будет отделаться. В это время лучше не решать сложные и важные вопросы, а заняться чем-то приятным и вдохновляющим. Уже к полудню вы почувствуете себя лучше, станете смотреть в будущее с большим оптимизмом. Вечер будет плодотворным: за несколько часов вы успеете сделать едва ли не больше, чем за несколько последних дней. Единственная сфера, где стоит быть осторожнее, – финансы. Старайтесь не тратить слишком много на пустяки.

Водолей

Вы сделаете много полезного, причем не только для себя. Вашей целеустремленности можно позавидовать: вы преодолеете любые преграды, если захотите. Именно такой подход позволит решить проблемы, которые возникли давным-давно и многим осложнили жизнь. Вероятны денежные поступления, подарки и приятные сюрпризы. Вы постараетесь помочь тем, кто оказался в сложной ситуации, не ответите отказом на просьбы близких. Заметно изменятся к лучшему отношения с людьми, с которыми вы в последнее время не находили общего языка. Останутся в прошлом разногласия и взаимные обиды.

Рыбы

День сложится удачно. Будет возможность решить сразу несколько важных вопросов, разобраться с делами, на которые не хватало времени. Появятся необычные идеи, касающиеся работы. В их реализации помогут новые знакомые; вы на удивление быстро найдете общий язык. Вероятны выгодные покупки и сделки. Не забывайте и об отдыхе. Вам определенно не помешает небольшая пауза. Полезно будет отвлечься от рутины, заняться делами, позволяющими дать волю фантазии. Друзья могут предложить что-то интересное. Вы без долгих раздумий ответите согласием и не пожалеете об этом