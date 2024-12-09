ВИДЕО Кейт Миддлтон получила особенный подарок от короля Карла III к Рождеству

Монарх, который не смог присутствовать на рождественском концерте принцессы Уэльской Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве, любезно пожертвовав множество елок.​

Добрый жест короля был отмечен в иллюстрированном порядке службы, которую получили гости. На его обложке изображен трогательный рисунок Чарли Маккеси. Он изобразил группу людей, которая, обнявшись, идет по снегу к аббатству. Картинку сопровождает надпись: «Чем я помог?» - «Ты был рядом со мной, и это было всем».

«С благодарностью Его Величеству Королю за пожертвование рождественских елок из Виндзорского парка для украшения Вестминстерского аббатства. После службы эти деревья будут переданы в дар местному сообществу», - говорится внутри брошюры.

Слова Карла перекликаются с темой рождественской службы этого года, которая была посвящена тем, кто «проявлял любовь, доброту и сочувствие к другим в своих общинах» и «вдохновлял, наставлял, утешал и подчеркивал, как любовь объединяет и связывает нас всех».

В этом году ели сыграли особую роль в службе, так как гостям была предоставлена ​​возможность повесить особые послания на специально отведенное «дерево доброты», установленное снаружи аббатства. Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принц Луи, написал особенно трогательное послание, адресованное его бабушке и дедушке, Кэрол и Майклу Миддлтонам:

«Спасибо бабушке и дедушке, за то, что они играли со мной в игры».

Официальная причина отсутствия монаршей четы на концерте не была озвучена. Но, как известно, король Карл продолжает лечение от рака, а королева Камилла сократила количество своих публичных выходов из-за недавно перенесенной пневмонии.

Среди других отсутствовавших членов королевской семьи были принцесса Беатрис, принцесса Анна, леди Луиза и принц Эдвард.