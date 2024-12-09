Мужа Бейонсе обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

По данным иска, в возрасте 13 лет девочка пыталась попасть на церемонию MTV Video Music Awards или вечеринку после награждения, обращаясь к водителям лимузинов в надежде получить билет. Один из шоферов сказал, что она «соответствует тому, что искал P. Diddy», и после мероприятия отвез ее в частный дом, где заставил подписать документы о неразглашении.

На вечеринке было много людей, в том числе звезд, употреблявших запрещенные вещества. Юную гостью сначала напоили, а потом изнасиловали P. Diddy и Jay-Z на глазах у другой женщины. В какой-то момент девочке удалось ударить P. Diddy и сбежать.

Первоначально жертва подала анонимный иск только против Шона Комбса, но потом добавила в ответчики Шона Картера. Адвокаты артиста все отрицают и уже заявили о том, что потерпевшие пытались их шантажировать.

Картер назвал обвинения идиотскими:

«Эти обвинения настолько отвратительны по своей природе, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Тот, кто совершил бы такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть под стражей, вы не согласны? Эти предполагаемые жертвы заслужили бы реальную справедливость, если бы это было так», - сказал рэпер​​ Jay-Z NBC News.

«Вы допустили ужасную ошибку в суждениях, думая, что все "знаменитости" одинаковы, - сказал он в своем заявлении в воскресенье. - Я не из твоего мира... Мы не играем в такие игры. У нас очень строгие кодексы и честь. Мы защищаем детей...»