Всем известно, что финны - народ, который всей душой любит сауны, и если кто-то решит расстелить на полу сауны большой красный ковер, обычно сдержанные северные соседи дадут волю эмоциям.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ «Вызовите полицию!» Фото сауны жителя США привело финнов в ярость
В группе любителей сауны Sauna lovers. Sauna tips, building materials, goods, questions в Facebook собралось более 40 000 человек. Интересно, что большинство из них - финны и эстонцы. Однако в группе есть и представители других стран, включая нескольких американцев.