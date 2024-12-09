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ФОТО «Вызовите полицию!» Фото сауны жителя США привело финнов в ярость

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Сауна. Фото иллюстративное.
Сауна. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Всем известно, что финны - народ, который всей душой любит сауны, и если кто-то решит расстелить на полу сауны большой красный ковер, обычно сдержанные северные соседи дадут волю эмоциям.

В группе любителей сауны Sauna lovers. Sauna tips, building materials, goods, questions в Facebook собралось более 40 000 человек. Интересно, что большинство из них - финны и эстонцы. Однако в группе есть и представители других стран, включая нескольких американцев.

«Только что закончил ремонт в сауне», - написал в субботу Лукас из Северного Висконсина. «Не могу дождаться первого посещения сауны!» - радовался он.

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