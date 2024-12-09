Недавно получившая серьезную травму Келли Сильдару опубликовала в минувшие выходные снимок из больницы. И хотя мысль о новом длительном периоде восстановления кажется ей невыносимой, спортсменка уверена, что снова со всем справится.
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ФОТО ⟩ Келли Сильдару поделилась снимком из больницы: «Иногда жизнь просто кажется такой несправедливой»
Во время разминки на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходил в Штубае (Австрия) 23 ноября Келли Сильдару упала и повредила переднюю крестообразную связку левого колена. Спортсменка поделилась фотографией из больницы и призналась, что жизнь порой кажется невероятно несправедливой.