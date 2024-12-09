ФОТО Келли Сильдару поделилась снимком из больницы: «Иногда жизнь просто кажется такой несправедливой»

Во время разминки на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходил в Штубае (Австрия) 23 ноября Келли Сильдару упала и повредила переднюю крестообразную связку левого колена. Спортсменка поделилась фотографией из больницы и призналась, что жизнь порой кажется невероятно несправедливой.

«Невероятно тяжело смириться с тем, что мне снова предстоит пройти этот процесс восстановления», - написала Келли под фото, которое она опубликовала в Instagram. Спортсменка рассказала, что новая травма ее особенно расстроила после долгого восстановительного периода, через который ей пришлось пройти из-за предыдущей.