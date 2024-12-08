Об этом звезда «Сумерек» заявил в интервью The New York Times. Он отметил, что на протяжении многих лет рассказывал в интервью приукрашенные или лживые истории.
Роберт Паттинсон признался, что много лет врал в интервью
Паттинсон признался, что выдумал историю о трагедии с клоуном в интервью 2011 года. Актер заявлял тогда, что, будучи ребенком, стал очевидцем кончины клоуна от взрыва.
«Единственное, о чем меня спрашивали на интервью - о том, как стать знаменитым», - заявил артист.
По словам Паттинсона, ему становилось скучно от бесед с журналистами, поэтому он впадал в состояние «похожее на фугу». Он просто говорил на автомате, забывая обо всем.
8 июня 2024 года стало известно, что Роберт Паттинсон и актриса Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка. Они состоят в отношениях с 2018 года, а в марте 2024 года у пары родился ребенок.