Роберт Паттинсон признался, что много лет врал в интервью

Паттинсон признался, что выдумал историю о трагедии с клоуном в интервью 2011 года. Актер заявлял тогда, что, будучи ребенком, стал очевидцем кончины клоуна от взрыва.

«Единственное, о чем меня спрашивали на интервью - о том, как стать знаменитым», - заявил артист.

По словам Паттинсона, ему становилось скучно от бесед с журналистами, поэтому он впадал в состояние «похожее на фугу». Он просто говорил на автомате, забывая обо всем.

8 июня 2024 года стало известно, что Роберт Паттинсон и актриса Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка. Они состоят в отношениях с 2018 года, а в марте 2024 года у пары родился ребенок.