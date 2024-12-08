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«Будто мошенники»: По словам жителя Эстонии, предложение популярной охранной фирмы оставляет много вопросов

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Фото статьи
Фото: Kristjan Teedema

G4S предлагает более дешевый контракт для дымового дачтика,  если подписать договор сразу, не ознакомившись с ним. Такое предложение вызывает вопросы у читателя, передает портал Elu24.

«G4S предлагает более дешевый контракт для датчика дыма и угарного газа Nublu, если подписать его через Smart-ID сразу, не ознакомившись с договором. Будто мошенники, когда говорят, что код вот такой, и если подпишешь, будет дешевле...» - пишет читатель, который не стал подписывать договор, не ознакомившись с ним.

Человек задается вопросом, законно ли это предложение.

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