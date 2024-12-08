Хейли Саммерс и Куинн Эверли - сестры, чей выбор карьеры может показаться многим необычным: они зарабатывают на жизнь на платформе OnlyFans. Хотя их профессия может вызвать неоднозначную реакцию, мама полностью поддерживает их и даже гордится достижениями дочерей.
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Сестры, работающие в индустрии для взрослых: «Мама довольна»
Хейли поделилась с прессой, как отреагировала ее мама, когда она решила пойти по стопам старшей сестры и начать работать на OnlyFans. «Первое, что спросила мама, было: обсудила ли я это с сестрой и что она об этом думает», - вспоминает Хейли.