Вс, 8.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Сестры, работающие в индустрии для взрослых: «Мама довольна»

Copy
Фото статьи
Фото: Mikhaylovskiy / Shutterstock

Хейли Саммерс и Куинн Эверли - сестры, чей выбор карьеры может показаться многим необычным: они зарабатывают на жизнь на платформе OnlyFans. Хотя их профессия может вызвать неоднозначную реакцию, мама полностью поддерживает их и даже гордится достижениями дочерей.

Хейли поделилась с прессой, как отреагировала ее мама, когда она решила пойти по стопам старшей сестры и начать работать на OnlyFans. «Первое, что спросила мама, было: обсудила ли я это с сестрой и что она об этом думает», - вспоминает Хейли.

Старшая сестра Куинн уже была знакома с миром OnlyFans, и ее успех повлиял на отношение мамы к этому занятию. Куинн не только создавала контент на платформе, но и основала агентство Blue Rose Talent, которое помогает другим создателям OnlyFans добиться успеха.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх