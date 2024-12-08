Сестры, работающие в индустрии для взрослых: «Мама довольна»

Хейли поделилась с прессой, как отреагировала ее мама, когда она решила пойти по стопам старшей сестры и начать работать на OnlyFans. «Первое, что спросила мама, было: обсудила ли я это с сестрой и что она об этом думает», - вспоминает Хейли.