Самый тяжелый год: эксперт по языку тела рассказала, как изменилась Кейт Миддлтон

Оценивая появление Кейт Миддлтон 6 декабря на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве после самого трудного года в своей жизни, Джуди отметила, что 42-летняя принцесса была очень эмоциональной и радостной. Было заметно, что она с нетерпением ждала открытия праздничного сезона.

По словам эксперта, Кейт стала напоминать свою покойную свекровь, принцессу Диану.

«Сравнивать и противопоставлять двух женщин редко бывает справедливым делом, но интересно, как болезнь Кейт, похоже, открыла для нее некоторые небольшие шлюзы. Она стала более открыто проявлять свою любовь к Уильяму и более эмоциональной на публичных мероприятиях», - считает Джеймс.

Джуди отметила, что «в языке тела Кейт наблюдаются внутренние, видимые изменения, которые указывают на то, что ее болезнь добавила дополнительное измерение в плане эмоциональной сигнализации». Эксперт пояснила, что «улыбки Кейт, ее смех, ее осанка и ее энергетические сигналы» - все это «будет намекать на продолжающееся выздоровление».

По ее словам, мать троих детей также демонстрирует «более сильные и уверенные проявления эмпатии, чем когда-либо прежде».

«Здесь ее выражение лица стало более оживленным, а диапазон движений при ходьбе стал шире, чем мы видели раньше на публике. Здесь она выглядит более эмоционально уверенной и гораздо менее настороженной, чем раньше», - объяснила Джуди. Все эти моменты, по мнению эксперта по языку тела, говорят об улучшении как физического, так и эмоционального здоровья невестки короля Карла ІІІ.