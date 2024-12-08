Сумма ущерба поражает: воры угнали фургон, в котором находилось больше двух тысяч пирогов

Томми Бэнкс, владелец двух ресторанов с мишленовскими звездами и паба в северном графстве Йоркшир, рассказал, что сотрудник заметил пропажу фургона с пирогами, предназначенными для рождественского рынка в городе Йорк.

Среди блюд были пироги с начинкой из говядины и эля, индейки и тыквы. Общая стоимость утраченной продукции составила 32 тысячи долларов.

Фургон был застрахован, но Бэнкс умолял угонщиков не допустить напрасной траты еды. В видеообращении в Instagram он призвал их поступить правильно и оставить пироги в каком-либо общественном центре или другом подходящем месте.

Позже Бэнкс сообщил, что полиция обнаружила фургон в Мидлсбро, примерно в 50 километрах от места угона. Машина была сильно повреждена, номера заменены на краденые. Пироги остались внутри, но их состояние не позволило сохранить или использовать продукт.

«Это просто огромная трата, просто мусор», - сказал Бэнкс в новом видео. «Извините, что эта история не получила более радостного финала».

Этот инцидент стал очередным громким случаем кражи изысканных продуктов в Великобритании. В октябре из Neal’s Yard Dairy в Лондоне мошенник, представившись оптовым поставщиком для крупного французского ритейлера, похитил почти 1000 голов сыра чеддер в тканевой оболочке общим весом 22 тонны и стоимостью 390 тысяч долларов.

Несмотря на активные действия британской и международной полиции, а также призывы телеведущего Джейми Оливера, сыр так и не нашли. Полиция задержала 63-летнего мужчину для допроса, но обвинения ему предъявлены не были.