Во время переезда девушка случайно нашла документы, изменившие всю ее жизнь

Джессика Мурас убиралась дома в 2018 году, когда ей попались на глаза важные документы, касающиеся истории ее семьи. Тогда 14-летняя девушка нашла папку, составленную социальными службами, где рассказывалась история ее удочерения.

Будучи удочеренной в младенчестве, Мурас не могла поверить прочитанному, так как никогда не сомневалась в своем происхождении. Она узнала, что у нее есть пятеро родных братьев и сестер: Хизер, Джон, Кэти, Николь и Уильям, который умер в 2023 году в возрасте 18 лет.