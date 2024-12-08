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Во время переезда девушка случайно нашла документы, изменившие всю ее жизнь

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

20-летняя девушка призналась, что при переезде обнаружила что-то шокирующее. «Мне тогда было 14, и я не должна была узнать об этом таким образом», - эмоционально делится она. Она долго не могла рассказать родителям о своей находке.

Джессика Мурас убиралась дома в 2018 году, когда ей попались на глаза важные документы, касающиеся истории ее семьи. Тогда 14-летняя девушка нашла папку, составленную социальными службами, где рассказывалась история ее удочерения.

Будучи удочеренной в младенчестве, Мурас не могла поверить прочитанному, так как никогда не сомневалась в своем происхождении. Она узнала, что у нее есть пятеро родных братьев и сестер: Хизер, Джон, Кэти, Николь и Уильям, который умер в 2023 году в возрасте 18 лет.

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