20-летняя девушка призналась, что при переезде обнаружила что-то шокирующее. «Мне тогда было 14, и я не должна была узнать об этом таким образом», - эмоционально делится она. Она долго не могла рассказать родителям о своей находке.
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Во время переезда девушка случайно нашла документы, изменившие всю ее жизнь
Джессика Мурас убиралась дома в 2018 году, когда ей попались на глаза важные документы, касающиеся истории ее семьи. Тогда 14-летняя девушка нашла папку, составленную социальными службами, где рассказывалась история ее удочерения.