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Любимая многими эстонская певица откровенно о своем диагнозе: «Я свой злейший враг»

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Фото статьи
Фото: Kanal 2

«Я получаю поддержку от людей, не говоря ни слова», - заявила певица Лиизи Койксон в программе Öökülaline, где раскрыла факты о себе, которые ранее не делилась.

«Я вижу на улице, как некоторые люди идут навстречу, и они улыбаются, кивая. Это так приятно! Я вижу, что они меня узнали. Особенно когда я родила ребенка, будто их лица прохожих говорили мне: "О, как здорово, у тебя теперь есть ребенок"», - размышляла певица в программе о своей известности.

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