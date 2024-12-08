Расстроены даже преданные фанаты: звезда «Твин Пикс» изменилась до неузнаваемости

Благодаря своей роли роли Одри Хорн в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» она добилась известности в кино. Однако новые фотографии Фенн расстроили ее преданных поклонников.

69-летняя Шерелин в мятой майке, широких джинсах с заплатками и принтом, неокрашенными волосами выглядела не очень опрятно, когда она вышла проверить почту. Фото смотрите здесь !

Известно, что звезда была номинирована на премии «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в «Твин Пиксе». В 1992 году вышел фильм-приквел под названием «Твин Пикс: Огонь, иди со мной», а затем был перезапущен на один сезон в 2017 году.