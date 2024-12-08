Курьеры из Эстонии откровенно рассказали о своей работе: коллеги воруют заказы

Человек, работающий курьером в Эстонии, спрашивает на Reddit, сталкивались ли жители страны с тем, что заказанную ими еду крали. «Были случаи, когда еда, оставленная мной у двери, пропадала, и клиент не получил ее. Я доставляю заказ, а через некоторое время звонит служба поддержки: ты точно был у правильной двери? Клиент ничего не получил», - говорит он.