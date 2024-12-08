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Курьеры из Эстонии откровенно рассказали о своей работе: коллеги воруют заказы

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

На Reddit жители Эстонии делятся случаями, когда заказанная ими еда пропадала. «Я слышал, что курьеры воруют заказы, которые должны доставить их коллеги», - говорит автор темы, который сам работает курьером.

Человек, работающий курьером в Эстонии, спрашивает на Reddit, сталкивались ли жители страны с тем, что заказанную ими еду крали. «Были случаи, когда еда, оставленная мной у двери, пропадала, и клиент не получил ее. Я доставляю заказ, а через некоторое время звонит служба поддержки: ты точно был у правильной двери? Клиент ничего не получил», - говорит он.

По его словам, служба поддержки видит местоположение курьера с помощью GPS. «Но, конечно, они не могут проверить, съел ли курьер еду сам, поэтому возникают дополнительные вопросы, например, о цвете и расположении двери», - объясняет он.

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