ГОРОСКОП НА 9 ДЕКАБРЯ У Раков беспокойный день, Водолеев ждут трудности

Домашние заботы не кажутся утомительными или скучными. Радует возможность решить какие-то давние бытовые проблемы, хоть это и требует расходов. Постарайтесь не переутомляться во второй половине дня: это время лучше всего подходит для отдыха.

Овен

Мало что сегодня пригодится вам больше, чем оптимизм и вера в успех. Именно благодаря этим качествам вы не отступаете перед трудностями, справляетесь с самыми сложными проблемами и быстро учитесь всему, что нужно. Легко найти союзников; на вашу сторону готовы встать люди, от которых многое зависит. Стоит повидаться с давними друзьями. Наверняка найдутся и интересные темы для разговоров, и дела, которыми захочется заняться вместе. Помните, что во второй половине дня лучше избегать каких-то особенно утомительных дел и стрессовых ситуаций.

Телец

Поладить с окружающими сегодня может быть сложнее, чем вы ожидали. Возможны конфликты из-за пустяков, конфликты, которые испортят настроение, помешают сосредоточиться на делах. Часто вы поддаетесь на провокации, идете на поводу у людей, которые умеют играть на чужих чувствах. Стоит проявить разборчивость в общении. Старайтесь проводить больше времени с теми, кто поднимает вам настроение, радует и вдохновляет. Вы отлично справляетесь со многими делами, если будете действовать самостоятельно. Опыт и интуиция помогают найти верные решения там, где ситуация неоднозначна. Удачно складываются поездки – и запланированные, и спонтанные.

Близнецы