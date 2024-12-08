В БРОНЕЖИЛЕТАХ Школы покупают защитное оборудование для учителей из-за агрессивных детей

В городе Оулу с начала года учителя используют бронежилеты, а на прошлой неделе в качестве эксперимента были доставлены первые защитные перчатки. Согласно изданию, сообщения о насильственных ситуациях в учебных заведениях крупных городов стали обычным делом, и поэтому закупка защитного оборудования была вполне необходима.

Комиссар по охране труда и безопасности на рабочем месте Рольф Моберг говорит, что чаще всего встречаются укусы, удары ногами или кулаками, а также царапины. По его словам, довольно часто бывают ситуации, когда ученики переворачивают столы или бросаются стульями.