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В БРОНЕЖИЛЕТАХ Школы покупают защитное оборудование для учителей из-за агрессивных детей

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Helsingin Sanomat пишет, что в Финляндии насилие в школах и детских садах возросло, и поэтому начали покупать защитное оборудование для учителей

В городе Оулу с начала года учителя используют бронежилеты, а на прошлой неделе в качестве эксперимента были доставлены первые защитные перчатки. Согласно изданию, сообщения о насильственных ситуациях в учебных заведениях крупных городов стали обычным делом, и поэтому закупка защитного оборудования была вполне необходима.

Комиссар по охране труда и безопасности на рабочем месте Рольф Моберг говорит, что чаще всего встречаются укусы, удары ногами или кулаками, а также царапины. По его словам, довольно часто бывают ситуации, когда ученики переворачивают столы или бросаются стульями.

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