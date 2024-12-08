Helsingin Sanomat пишет, что в Финляндии насилие в школах и детских садах возросло, и поэтому начали покупать защитное оборудование для учителей.
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В БРОНЕЖИЛЕТАХ ⟩ Школы покупают защитное оборудование для учителей из-за агрессивных детей
В городе Оулу с начала года учителя используют бронежилеты, а на прошлой неделе в качестве эксперимента были доставлены первые защитные перчатки. Согласно изданию, сообщения о насильственных ситуациях в учебных заведениях крупных городов стали обычным делом, и поэтому закупка защитного оборудования была вполне необходима.