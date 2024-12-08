Сегодня был повторно открыт собор Парижской Богоматери, сгоревший пять лет назад. На торжественном мероприятии присутствовал также президент Алар Карис вместе с супругой Сирьей.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Президент Алар Карис с супругой посетил повторное открытие собора Парижской Богоматери
«Пять лет назад весь мир в изумлении и ошеломлении наблюдал за пожаром в одном из символов западной культуры - соборе Нотр-Дам. Это потрясло многих, перед нашими глазами разрушился один из духовных и ремесленных шедевров человечества, творение многих и многих людей и поколений», - написал президент в посте в социальных сетях.