ФОТО Президент Алар Карис с супругой посетил повторное открытие собора Парижской Богоматери

«Пять лет назад весь мир в изумлении и ошеломлении наблюдал за пожаром в одном из символов западной культуры - соборе Нотр-Дам. Это потрясло многих, перед нашими глазами разрушился один из духовных и ремесленных шедевров человечества, творение многих и многих людей и поколений», - написал президент в посте в социальных сетях.

«Теперь, пять лет спустя, мы с радостью видим, что это великое произведение было восстановлено общими усилиями многих мастеров. Именно сейчас, перед Рождеством, восстановленная слава Нотр-Дама напоминает нам о силе решимости, единства и веры. Вместе можно преодолеть любые трудности», - продолжил он, поздравив с этим событием президента Макрона и весь народ Франции.