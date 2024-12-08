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ФОТО Виолончелистка Сильвия Ильвес мило поздравила старшего сына с днем рождения

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Фото статьи
Фото: Sander Ilvest

Виолончелистка Сильвия Ильвес вспоминает в социальных сетях день, когда родился ее первый ребенок.

«Это снежное утро навсегда останется в памяти мамы, когда четырехкилограммовый малыш с пухлыми губами впервые увидел свет», - пишет виолончелистка Сильвия Ильвес в социальных сетях о том, что сегодня ранним утром исполнилось 14 лет с момента рождения ее старшего сына Стефана.

«Желаю тебе продолжать увлекательное путешествие на пути к тому, чтобы стать настоящим мужчиной! А когда мы, наконец, будем дома, вместе отпразднуем этот важный день тортами, свечами и пончиками с вареньем», - обещает Сильвия.

Помимо ремонта недавно приобретенного дома, виолончелистка сейчас гастролирует по Эстонии вместе с двумя сыновьями, давая концерты. Вместе с Сильвией выступаютСтефан на фортепиано и Тристан на виолончели.

Как Стефан, так и Тристан добились высоких мест на международных конкурсах.

В семье Сильвии также растут Кристофер, родившийся осенью 2016 года, и Артур, появившийся на свет в конце 2018 года.

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