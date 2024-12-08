ОШИБКА СУДЬИ? ChatGPT оправдал жительницу Эстонии, обвиняемую в жестоком обращении с детьми

«Теперь стало ясно, насколько просто с помощью ChatGPT доказать преступления прокуроров и судей», - написал в редакцию мужчина, пообщавшийся с искусственным интеллектом. «ChatGPT действительно может помочь в области права, но делать вывод об ошибке судьи на основе ответа ChatGPT - это перебор», - сказала адвокат Маарья Пильд.