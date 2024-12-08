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ОШИБКА СУДЬИ? ChatGPT оправдал жительницу Эстонии, обвиняемую в жестоком обращении с детьми

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Фото статьи
Фото: Tairo Lutter / kuvatõmmis / Elu24 kollaaž

«Теперь стало ясно, насколько просто с помощью ChatGPT доказать преступления прокуроров и судей», - написал в редакцию мужчина, пообщавшийся с искусственным интеллектом. «ChatGPT действительно может помочь в области права, но делать вывод об ошибке судьи на основе ответа ChatGPT - это перебор», - сказала адвокат Маарья Пильд.

«Я заметил, что вы не раз освещали так называемые странные судебные дела. Теперь стало ясно, насколько просто с помощью ChatGPT доказать преступления прокуроров и судей», - написал в редакцию мужчина, пообщавшийся с ChatGPT.

В качестве примера своей теории он привел случай, когда искусственный интеллект оправдал Малле Кобин, осужденную за жестокое обращение с приемными детьми во всех трех судебных инстанциях.

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