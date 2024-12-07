Двери легендарного клуба Teater, который некогда располагался в здании Русского театра, откроются вновь на один вечер, чтобы предложить уникальный опыт всем, кто жаждет гламура «золотого века», культовых вечеринок и незабываемых гастрономических впечатлений.
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Уникальная возможность: легендарный клуб в здании Русского театра откроется на один вечер
14 декабря в помещениях бывшего клуба Teater состоится необычное мероприятие, которое устраивает известный организатор вечеринок Viirelaiu Saatkond («Посольство острова Вийрелайд»).