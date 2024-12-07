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Уникальная возможность: легендарный клуб в здании Русского театра откроется на один вечер

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Клуб Teater располагался в здании Русского театра.
Клуб Teater располагался в здании Русского театра. Фото: Pressimaterjal

Двери легендарного клуба Teater, который некогда располагался в здании Русского театра, откроются вновь на один вечер, чтобы предложить уникальный опыт всем, кто жаждет гламура «золотого века», культовых вечеринок и незабываемых гастрономических впечатлений.

14 декабря в помещениях бывшего клуба Teater состоится необычное мероприятие, которое устраивает известный организатор вечеринок Viirelaiu Saatkond («Посольство острова Вийрелайд»).

На этот раз Viirelaiu Saatkond обещает гостям необычное сочетание гламура «золотого века», легендарных вечеринок клуба Teater и незабываемых оригинальных блюд.

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