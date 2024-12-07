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«Что со всеми не так?» В Сети высмеяли новое название Eesti Gaas

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Фото статьи
Фото: Tairo Lutter / Elu24 kollaaž

Во второй половине этой недели стало известно, что энергетическая компания Eesti Gaas сменит свое название на Elenger. «Наша компания уже давно не только "Эстония" и не только "газ"», - объяснил генеральный директор компании Маргус Каасик.

«Eesti Gaas станет Elion. Или это был Elering? Нет, Elron. Подождите, может, Elenger? Или Elektrum? Ах, все-таки Elisa», - комментирует дизайнер и предприниматель Тыну Руннель в социальных сетях, подразумевая новое название Eesti Gaas.

Компания Eesti Gaas, недавно отметившая свое 160-летие, объявила 5 декабря, что сменит название, и теперь она будет называться Elenger.

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