Во второй половине этой недели стало известно, что энергетическая компания Eesti Gaas сменит свое название на Elenger. «Наша компания уже давно не только "Эстония" и не только "газ"», - объяснил генеральный директор компании Маргус Каасик.
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«Что со всеми не так?» В Сети высмеяли новое название Eesti Gaas
«Eesti Gaas станет Elion. Или это был Elering? Нет, Elron. Подождите, может, Elenger? Или Elektrum? Ах, все-таки Elisa», - комментирует дизайнер и предприниматель Тыну Руннель в социальных сетях, подразумевая новое название Eesti Gaas.