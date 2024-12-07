Кейт Миддлтон раскрыла секрет младшего сына

Кейт прибыла в аббатство раньше родных: она лично проконтролировала последние приготовления к службе, которую покажут по телевидению в канун католического Рождества. Жена принца Уильяма надела стильное красное пальто с контрастными черными пуговицами.

11-летний принц Джордж и шестилетний принц Луи появились в похожих брючных костюмах с красными галстуками. А их девятилетняя сестра Шарлотта надела пальто оттенка бургунди, похожее на то, в котором вышла ее мама.

Младший сын Кембриджей оставил послание на елке, к которой прикрепляют письма с благодарностями людям, находившихся рядом на протяжении уходящего года. Луи обратился к бабушке и дедушке со стороны матери. «Спасибо бабуле и дедуле, потому что они играли со мной в настольные игры», - написал маленький принц.

Майкл и Кэрол Миддлтоны много времени проводили с семьей дочери, помогая ей с детьми, пока Кейт проходила непростой путь борьбы с раком. Родители принцессы во всем поддерживали ее.

Жена наследника престола призналась, что Луи удалось сохранить секрет. Она попросила сына не говорить сестре, что на рождественском концерте будет балет: Шарлотта обожает это искусство.

Луи удалось хранить этот секрет почти две недели, хотя порой он и хотел поделиться с сестрой своей информацией. «Однажды утром он сказал: "Мамочка, пожалуйста, могу я рассказать ей? Я сейчас лопну!"» - со смехом призналась Кейт. Судя по восторженному лицу Шарлотты на концерте, когда выступили артисты королевского балета, Луи всё же удалось не разболтать ей это.